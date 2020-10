Mit Halloween steht am 31. Oktober ein gerade bei Kindern und Familien beliebter Termin an. Die Corona-Pandemie sorgt zwar für Einschränkungen - aber unter Einhaltung gewisser Regeln ist trotzdem Halloween-Spaß möglich.

Keine Halloween-Partys oder Kinder, die von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten einsammeln: In den Wohngebieten der Zentrale der US-Armee in Wiesbaden fällt das beliebte "Trick-or-Treating" in diesem Jahr aus, wie die U.S. Army Garrison mitteilte. In Rheinland-Pfalz ist beides theoretisch noch möglich - wenn man sich an die geltenden Corona-Regeln hält.

Zur Ausgabe von Süßigkeiten bei "Süßes oder Saures" will die rheinland-pfälzische Landesregierung zwar keine generellen Empfehlungen aussprechen. Der Corona-Kommunikationsstab rät jedoch: "Bei allen Veranstaltungen - ob privat oder öffentlich - ist wichtig: Halten Sie Abstand und die Hygieneregeln ein, tragen Sie dort, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, eine Alltagsmaske. Reduzieren Sie die Kontakte auf ein Minimum."

Halloween 2020 in den USA In New York dürfen Halloween-Fans in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten einsammeln. "Ich würde 'Süßes oder Saures' nicht verbieten, das wäre nicht angebracht", erklärte Gouverneur Andrew Cuomo. Zuvor hatten zahlreiche Städte in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie an der Einhaltung der Halloween-Tradition gezweifelt. Die Gesundheitsbehörden in Los Angeles raten beispielsweise davon ab, in Miami soll das sogenannte "Trick-or-Treating" teilweise aus dem Auto heraus stattfinden. Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) hatten ebenfalls davor gewarnt, das anstehende Halloween-Fest auf die leichte Schulter zu nehmen und besondere Leitlinien als Orientierung für Familien veröffentlicht.

Regeln für Halloween-Partys

In Sachen Halloween-Partys verweist der Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung auf die Schutzmaßnahmen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung." Bei öffentlichen Innenveranstaltungen sind demnach aktuell bis zu 250 Menschen erlaubt, bei Veranstaltungen im Freien bis zu 500 - immer auch unter Einhaltung des Abstandsgebots. In der Landeshauptstadt Mainz liegt die Obergrenze im Freien bei 250 Menschen.

Bei privaten Feiern sind generell nur noch 25 Teilnehmer erlaubt. In einzelnen Kommunen, in denen die Warnstufe Rot gilt, sind die Regeln allerdings schon heute strenger. Hier sind mitunter nur maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie höchstens zehn Teilnehmer aus maximal zwei Haushalten im privaten Raum erlaubt.

Diese Corona-Regeln gelten in Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appellierte allerdings am Donnerstag, auf private Feiern generell zu verzichten. "Es ist derzeit nicht die Zeit für Feiern", rief sie die Bevölkerung zur Zurückhaltung auf. "Wir haben die Lage dann im Griff, wenn sich die Menschen an die Regeln halten."

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Weichel ruft die Bevölkerung auf, in diesem Jahr auf Halloweenfeiern zu verzichten. Er bittet außerdem darum, dass Kinder und Jugendliche auch nicht in größeren Gruppen um die Häuser ziehen um bei Nachbarn Süßes oder Saures zu verlangen.

Regionale Verschärfungen möglich

Wichtig ist auch: Als Reaktion auf das aktuelle Infektionsgeschehen können sich Vorgaben kurzfristig ändern. Zudem können die zuständigen Kreisordnungsbehörden weitere Einzelheiten regeln. Sollte zum Beispiel eine Kommune von der Gefahrenstufe Orange oder der Alarmstufe Rot des Corona-Warn- und Aktionsplans betroffen sein, sind außerdem die Maßnahmen und Vorgaben der einberufenen Task Force zu beachten.

So wurden beispielsweise in der Stadt Mainz die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung verschärft, nachdem festgestellt wurde, dass offenbar gerade private Zusammenkünfte und Feiern zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen haben.

Veranstalter ändern ihre Halloween-Konzepte

Die Vorgaben machen es Veranstaltern fast unmöglich, Halloween-Events wie in Vor-Corona-Zeiten abzuhalten. So hat der Zoo Kaiserslautern beispielsweise sein "Halloween im Zoo" gestrichen. In Zweibrücken wurde das Programm in diesem Jahr ausgedünnt: Auf das "Halloween-Spektakel" in der Innenstadt verzichtet man. Die "Halloween-Grusel-"Modenschau für Kinder findet statt.

Einige Veranstalter versuchen sich auch an ganz neuen Konzepten: In Borod im Westerwald verlagert man die traditionelle Halloween-Party versuchsweise als Livestream ins Internet. Der Club Circus Maximus in Koblenz bietet statt Party ein Halloween-Dinner.

Und in Otterbach im Landkreis Kaiserslautern gibt es einen "Halloweeen-Basar". "Da es in Zeiten von Corona schwierig und mit hohem Organisationsaufwand verbunden ist, viele Menschen an einem Ort zu haben", werde der Basar vor den Haustüren vieler Teilnehmer stattfinden, heißt es vom Förderverein der katholischen Kita Arche Noah.

Halloween-Programm der Freizeitparks in Rheinland-Pfalz

Corona-konforme Alternativen zur Freizeitgestaltung rund um das Motto Halloween bieten unter anderem die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz. Die haben mittlerweile nicht nur die Hygienemaßnahmen, sondern auch ihr Veranstaltungsprogramm an die Pandemie-Bedingungen angepasst:

Der Holiday Park Haßloch hatte bereits im August beschlossen, alle Shows, Meet and Greets und Veranstaltungen bis einschließlich 1. November abzusagen. Davon sind auch die "Halloween Fright Nights" betroffen. Stattdessen hat der Park am 24. und 31. Oktober ein "neues, komplett Corona-konformes Horror Maze" im Angebot - ein Labyrinth unter freiem Himmel. Außerdem sollen auch in der diesjährigen Halloween-Saison alle Fahrgeschäfte geöffnet sein und die Wege im Park traditionsgemäß mit Kürbissen und Chrysanthemen geschmückt werden.

"Klotti's schaurige Tage" ruft derweil der Wild- und Freizeitpark in Klotten bei Cochem mit seiner Halloween-Woche vom 24. bis 31. Oktober aus. Verkleidete Besucher werden mit einem Rabatt belohnt.

"Halloweeks" mit täglichem Familien-Halloween stehen im Eifelpark Gondorf vom 10. bis 25. Oktober und am 31. Oktober sowie am 1. November an. Über tausend Kürbisse und gruselige Dekorationen sollen den Besuch im Eifelpark zu einem schaurig schönen Herbstvergnügen machen. Außerdem gibt es passende Motto-Shows und Specials wie Kürbis-Schnitzen und Halloween-Kinderschminken.

Im Kurpfalz-Park in Wachenheim fällt der beliebte Familien-Halloween Abend in diesem Jahr hingegen aus. Der Park ist stattdessen normal von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Wer einen der Parks besuchen möchte, sollte sich vorher über die Einlassbedingungen informieren. Teilweise ist vorab eine Ticketbuchung notwendig.