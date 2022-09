Viele Hallenbäder in RLP werden in diesem Winter nicht öffnen können

per Mail teilen

Wegen der Energiekrise soll die Wassertemperatur in Hallenbädern gesenkt werden. Einige Bäder werden in diesem Herbst und Winter erst gar nicht öffnen können. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) warnt: Hierdurch könnte es noch mehr Kinder geben, die nicht richtig schwimmen lernen. Es gibt aber auch Bäder im Land, die gut vorbereitet sind - wie das Hallenbad in Lahnstein.