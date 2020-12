Die Hallenbäder in der Westpfalz planen im Vergleich zum Vorjahr mit nur knapp der Hälfte an Besuchern. Einige Hallenbäder bleiben wegen der Corona-Auflagen weiterhin geschlossen. Bei den Hallenbädern, die bereits geöffnet haben, gilt eine maximale Besucherzahl. In Pirmasens 130, in Ramstein-Miesenbach 175 Badegäste zeitgleich.

Laut Verantwortlichen in Pirmasens, sei der Badespaß eingeschränkt. Besonders das Verbot von Föhnen bedeute im Winter, neben Komfortverlust, akute Erkältungsgefahr. Dagegen verzeichnet das Hallenbad in Ramstein-Miesenbach wachsende Besucherzahlen und blickt optimistisch auf die Wintersaison. Sobald das Hygienekonzept überprüft ist, wird auch das Bad in Zweibrücken wieder öffnen und auch das neue Hallenbad in Kusel soll Ende September eröffnet werden.