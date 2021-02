Nach der angemeldeten Insolvenz des chinesischen Flughafen-Hahn- Haupteigentümers HNA hat die Landesregierung angekündigt, die Neuausrichtung des Unternehmens im Blick zu behalten. In einer gemeinsamen Online-Sondersitzung des Innen- und des Verkehrsausschusses sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD), die Landesregierung werde weiter mit der chinesischen Regierung in Kontakt bleiben. Er verwies auf Unterschiede im deutschen und chinesischen Insolvenzrecht. Das chinesische Generalkonsulat in Frankfurt habe mitgeteilt, dass es sich bei HNA nicht um eine Pleite handle, sondern um eine Neuausrichtung. Das habe keine Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen Hahn, so Stich. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte, die Landesregierung ducke sich weg. Weder der Innen- noch der Wirtschaftsminister seien bei der Ausschusssitzung anwesend. Viele Millionen Steuergeld seien bereits geflossen, viele Millionen noch zugesagt. Es sei wichtig, für den Flughafen auch einen "Plan B" zu haben, so Baldauf. Die AfD bemängelte, die Landesregierung hätte genauer prüfen sollen, wie es HNA finanziell gehe.