Betrieb am Flughafen Hahn geht auch im Mai weiter

per Mail teilen

Der Betrieb am zahlungsunfähigen Flughafen Hahn im Hunsrück geht auch im Mai weiter. Das bestätigte der Insolvenzverwalter dem SWR.

Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner sagte, sowohl der Passagierbetrieb als auch der Geschäftsbereich Fracht entwickelten sich positiv. Deshalb würden auch Mitarbeiter gesucht, unter anderem für die Abfertigung der Flugzeuge am Boden. Diese Stellen seien unbefristet.

Gläubigerversammlung am Mittwoch

Zum Stand der Investorensuche äußerte sich Plathner nicht. Bisher hieß es, man befinde sich in Gesprächen mit mehreren Interessenten. Für Mittwoch ist in Bad Kreuznach die Gläubigerversammlung angesetzt. Dort will der Insolvenzverwalter die Gläubiger unter anderem über den Stand des Verfahrens informieren.