Autowerkstätten haben nach Unwetter in Worms viel zu tun

Die heftigen Unwetter am Dienstag haben in mehreren Regionen schwere Schäden verursacht, besonders betroffen war Worms. Dort kamen Hagelkörner vom Himmel, so groß wie Golfbälle. Der Hagel ist inzwischen verschwunden, die Schäden noch lange nicht. Vor allem die Autowerkstätten in der Region haben jede Menge zu tun.