Mord und Vergewaltigung: Haft für jungen Mann aus Ludwigshafen

Es ist die höchstmögliche Jugendstrafe, die das Landgericht Frankenthal am Dienstag gegen einen heute 19-Jährigen verhängt hat: Zehn Jahre wegen Mordes an einer 17-Jährigen. Nach Überzeugung der Richter hatte der damals noch Minderjährige die Jugendliche am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und gewürgt. Das Opfer starb an seinen Verletzungen.