Und wenn ihr jeden Morgen das Wichtigste für Rheinland-Pfalz in eurem Postfach haben wollt, dann abonniert jetzt den Newsletter mit Meldungen aus RLP am Morgen.

Das war es mit dem Ticker für heute. Morgen früh begrüßt euch hier in alter Frische meine Kollegin Sibille Lozano . Bis dahin halten wir euch natürlich über alles Wichtige auf dem Laufenden - im Web, in der SWR Aktuell App und auf Socialmedia.

Über dem rheinland-pfälzischen Landtag wird in Kürze die israelische Flagge wehen. Dabei gehe es um eine Solidaritätsbekundung mit Israel nach den Terrorangriffen der Hamas in den vergangenen Tagen, teilte ein Sprecher des Parlaments dem SWR mit. Die Kämpfe dauern an, die Zahl der Opfer steigt. An rund sieben bis acht Orten in Israel seien noch Spezialkräfte an aktiven Feuergefechten beteiligt, sagte ein Militärsprecher. Im Live-Blog der Tagesschau gibt es die neuesten Entwicklungen.

Im Treppenhaus soll der damals 20-Jährige Benzin verschüttet und angezündet haben. Im Flur des Dachgeschosses erfasste das Feuer den 27 Jahre alten Samuel Yeboah. Er starb an Verbrennungen und einer Rauchvergiftung. Zwei weitere Bewohner konnten sich nur durch Sprünge aus dem Fenster retten, wobei sie sich Knochen brachen. Die übrigen 18 Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Der Angeklagte im Prozess um einen tödlichen Anschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis im Jahr 1991 ist jetzt vom Oberlandesgericht Koblenz zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden . Die Anklage warf dem 52-Jährigen Mord, versuchten Mord in 20 Fällen und Brandstiftung mit Todesfolge vor. Er soll im September 1991 nach einem Treffen mit Freunden in die Asylbewerberunterkunft in Saarlouis gegangen sein, "um dort aus seiner rechtsextremistischen und rassistischen Gesinnung heraus einen Brand zu legen".

In Koblenz haben Diebe am Samstag eine etwa 50 Kilogramm schwere Glocke von einem Schiff gestohlen. Das Fahrgastschiff lag laut Wasserschutzpolizei am Moselufer. Die Schiffsglocke aus Kupfer war demnach mit einem Schloss gesichert. Laut Polizei muss sie aufwändig vom Schiff abtransportiert worden sein. Außerdem wurden auch Getränke und ein Tablet gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer was bimmeln gehört hat, kann sich unter 0261-972860 bei der Wasserschutzpolizei melden

Seine schwarzen Kulleraugen und die niedliche Zeichnung im Gesicht sind herzallerliebst. Trotzdem ist der Waschbär eine sogenannte invasive Art, die in Deutschland schon ordentlich Schaden anrichtet hat. Weil der ursprünglich aus Nordamerika stammende Waschbär keine natürlichen Fressfeinde bei uns hat, verschlingt er, was er kriegen kann und bedroht somit die heimische Tierwelt. Auch im Pfälzerwald rund um Trippstadt breitet sich der Waschbär zunehmend aus. Wir haben unter anderem mit Jägern über die Situation gesprochen. Den ausführlichen Artikel findet ihr hier .

Im hochverschuldeten Ludwigshafen steht heute Abend eine wichtige Entscheidung an. Der Stadt Ludwigshafen fehlen nämlich für dieses Jahr weitere 126 Millionen Euro. Grund ist nach Aussage der Stadt ein massiver Ausfall der Gewerbesteuer, die von Unternehmen in der Stadt gezahlt wird. Mit dem so genannten Nachtragshaushalt erhöht sich das Haushaltsdefizit auf etwa 200 Millionen Euro für das Jahr 2023. Der Ludwigshafener Stadtrat will am Abend über die nachträgliche Haushaltsanpassung diskutieren. Schon die erste Anpassung des Haushaltes vom September ist von der zuständigen Aufsichtsbehörde bislang noch nicht genehmigt.

Heute Morgen sind bei einem Schulbus-Unfall in Hentern (Kreis Trier-Saarburg) vier Kinder leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß der Bus mit einem geparkten Traktor und einem geparkten Auto zusammen. Neben dem Busfahrer waren rund 30 Schulkinder in dem Bus. Die vier verletzten Kinder wurden durch Rettungskräfte versorgt. Die unverletzten Kinder wurden in ein Feuerwehrgerätehaus gebracht und dort betreut. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Werfen wir noch einen Blick darauf, was der heutige Tag in Rheinland-Pfalz noch so bringt. Heute Vormittag werden in Bad Dürkheim neue Gutachten zu zwei stillgelegten Südpfälzer Bahnstrecken vorgestellt. Und zwar die Strecken zwischen Landau und Germersheim sowie Landau und Herxheim. Vor drei Jahren lautete die Antwort, ob es sich lohnt, dort wieder Züge fahren zu lassen, noch "Nein". Doch seit einem Jahr gelten neue Kriterien, wann es Geld gibt, um stillgelegte Bahnstrecken in Deutschland wieder fit zu machen. Zum Beispiel, wie sehr das dem Klima nutzt. Der zuständige Zweckverband hat deshalb neue Gutachten für die beiden stillgelegten Strecken in der Südpfalz in Auftrag gegeben. Hier erfahrt ihr später das Ergebnis des Gutachtens .

1963: Nach einem Erdrutsch in Oberitalien überfluten Wassermassen die 265 Meter hohe Staumauer des Vajont-Sees und stürzen ins Piave-Tal. In der Flutwelle kommen fast 2.000 Menschen ums Leben.

1967 : Der Guerilla-Kämpfer Ernesto "Che" Guevara wird in Bolivien erschossen . Der gebürtige Argentinier widmete sein Leben dem Kampf gegen die Unterdrückung und die Ausbeutung der südamerikanischen Landbevölkerung. Jahrzehnte später hängt er in tausenden Jugendzimmern als Poster. Bei euch auch?

Weil wir alle auch ein bisschen Abwechslung vom Alltag brauchen, haben wir euch die großen Feste, die uns im Herbst noch erwarten, zusammengestellt. Haben wir was vergessen? Wo geht ihr hin? Schreibt es gerne hier in die Kommentare oder per Mail an rlp-newsticker@swr.de.

Und wo wir gerade beim Feiern sind, diese Nachricht wird die Mainzer Närrinnen und Narren garantiert nicht freuen: Der Mainzer Carneval Verein erhebt nämlich in diesem Jahr zu Eröffnung der Kampagne auf dem Schillerplatz am 11. 11. Eintritt. Grund sind gestiegene Kosten durch strengere Sicherheitsauflagen. Deshalb, so der MCV, habe man sich "schweren Herzens" entschlossen, Tickets für die Party zu verkaufen. Sie kosten sieben Euro und sind auf der Homepage des MCV erhältlich.

Damit ich hier nicht den ganzen Morgen schlechte Laune verbreiten muss, habe ich hier was Kleines zum Auflockern. Denn am heutigen Tag der Kuriositäten werden wir gleich alle etwas lernen. Auf der Welt gibt es ganz schön schräge Museen. Das Internationale Spionagemuseum in Washington D.C., das Mumien-Museum in Mexiko oder das internationales Toiletten-Museum im indischen Neu-Delhi. Und dem letzten widmen wir uns jetzt ganz genau.

7:38 Uhr

Motorrad-Unfälle in der Westpfalz

Drei Motorradfahrer sind am Wochenende in der Westpfalz bei Unfällen verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Der Motorradfahrer war am Samstag laut Polizei bei Trippstadt im Kreis Kaiserslautern in einer Kurve von der Strecke abgekommen und dann in den Straßengraben gestürzt. Warum, weiß die Polizei noch nicht. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Auch in Winnweiler im Donnersbergkreis gab es einen Motorradunfall. Hier sind gestern zwei Motorradfahrer zusammengestoßen. Einer von ihnen hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren und war in den Gegenverkehr gekommen, vermutlich, weil er zu schnell gefahren ist. Beide haben sich bei dem Unfall mehrere Knochen gebrochen.