Es ist eine der größten Cyberattacken der vergangenen Jahre. Vor ein paar Tagen haben Hacker ein IT-Unternehmen in den USA angegriffen und erpresst. Dabei legten sie unzählige Computersysteme auf der ganzen Welt lahm. Betroffen sind auch Betriebe in Deutschland, wie zum Beispiel in Grünstadt in der Pfalz.