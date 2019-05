Es ist die Horrorvorstellung für den Wahlsonntag: Hacker greifen die Seiten des Landeswahlleiters oder die IT-Systeme der Kommunen an und lösen Chaos aus. Die Verantwortlichen haben sich auf solche Szenarien vorbereitet.

Die IT-Netze spielen am Wahlabend eine große Rolle. Über sie werden die Ergebnisse aus den Wahlbüros weitergemeldet, innerhalb der Kommunen und von den Kommunen an den Landeswahlleiter nach Bad Ems.

Um die Risiken eines Hackerangriffs so klein wie möglich zu halten, gab es im Vorfeld Beratungen – zwischen Landes- und Bundeswahlleiter, den Kommunen und dem Bundesamt für IT-Sicherheit.

"Wir haben getan, was wir tun können"

Marcel Hürter, der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter, ist überzeugt, dass seine Behörde alles getan hat, um möglichen Angriffen entgegenzuwirken. "Wir haben mit einem externen professionellen Anbieter einen so genannten Penetrationstest gemacht. Das heißt, wir haben geschaut, inwieweit kann man von außen unsere Systeme angreifen. Ich glaube, in der heutigen Zeit kann es so etwas wie perfekte Sicherheit nicht geben, aber wir haben all das getan, was wir tun können, und glauben, gut vorbereitet zu sein."

Stift und Papier im Einsatz

Denkbar wäre es zum Beispiel, dass Hacker versuchen, die Internetseite des Landeswahlleiters lahmzulegen. Wahlergebnisse könnten die Angreifer damit aber nicht im großen Stil verfälschen, zeigt sich Marcel Hürter sicher. Denn trotz aller IT und Digitalisierung: Die endgültigen Ergebnisse würden immer noch mit einem Stift auf Papier festgehalten.

"Für das eigentliche Wahlverfahren, für die eigentlichen Wahlergebnisse sind federführend immer noch analoge Systeme. Das heißt, einen Angriff, der flächig zu einer Verzerrung von Wahlergebnissen führt, kann ich mir nicht vorstellen." Marcel Hürter, Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz

Saboteure über soziale Medien

Vorstellbar ist dagegen, dass Saboteure die Wahl beeinflussen wollen, indem sie am Sonntag Falschmeldungen im Internet veröffentlichen. Bei Facebook oder Twitter könnten zum Beispiel Meldungen auftauchen, die Wahl sei abgesagt und die Leute sollten zuhause bleiben.

Marcel Hürter sieht hier die Hauptverantwortung bei den Betreibern der sogenannten sozialen Medien: "Wir beobachten das, aber wir haben nicht den entscheidenden Einfluss darauf, was auf den einzelnen Plattformen veröffentlicht wird. Das können wir beim besten Willen nicht kontrollieren und sicherstellen, dass es da nicht doch zu einzelnen Falschmeldungen kommt."

"Verstand einschalten"

Hürter empfiehlt, auch am Wahlsonntag den gesunden Menschenverstand einzuschalten. "Ich kann nur jeden ermutigen, auf seriöse Quellen zuzugreifen, auch zu reflektieren, was dort steht, mit welcher Motivation wird etwas geschrieben". Dann werde man am Ende ein Ergebnis bekommen, das dem Wählerwillen entspricht.