Wenn Bundesfamlienministerin Anne Spiegel (Grüne) in den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal kommt, muss sie mit unangenehmen Fragen rechnen, sagt SWR-Korrespondent Frederik Merx. Mehrere Medien berichten über SMS-Nachrichten am Morgen nach dem Hochwasser, in denen sie sich um ihr Image sorgt. mehr...