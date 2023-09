per Mail teilen

Die Sorge vor einer zu geringen Zahl an Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen ist bei Verbänden und Gewerkschaften groß. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Klaus-Peter Hammer, sagt, das Problem sei schon lange virulent in Rheinland-Pfalz. Ausgebildete Lehrkräfte seien Mangelware. Die Landesregierung habe richtige Programme, aber sie kämen zum Teil zu spät.

Außerdem sorgt er sich um die Grundschulen. Es gebe sehr viele Wiederholungen in der ersten Klasse, was sehr unüblich sei.