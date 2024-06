Die Ukrainerin Valentyna Boschkovska hat am Samstag im kurfürstlichen Schloss in Mainz den Gutenbergpreis 2024 verliehen bekommen. Die Preisträgerin ist die Direktorin des Museums für Buch und Druck der Ukraine in Kiew. Valentyna Boschkovska erhält die Auszeichnung der internationalen Gutenberg Gesellschaft, weil sie sich dafür eingesetzt hat, Bücher und Kulturgüter vor der Zerstörung durch russische Bomben zu schützen. Mit ihrem Mut sei sie ein Vorbild, hieß es in der Laudatio.