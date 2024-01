Für die Neujahrsvorsätze trainieren - aber ohne Verletzungen

Voll motiviert und mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten: Viele Menschen auch in Rheinland-Pfalz führt das in Scharen in die Fitnessstudios. Wer sich jedoch untrainiert und ungestüm ins Training wirft, riskiert Verletzungen.

Wer es beim Training übertreibt oder Übungen verkehrt ausführt, landet unter Umständen bei Csaba Losonc, Orthopäde und Sportmediziner aus Bad Neuenahr. Er beobachtet häufig Überlastungserscheinungen in den Armen, den klassischen Tennisarm. Den könne man auch bekommen, ohne Tennis zu spielen, sagt er. Schultern, Nacken und Rücken seien auch häufig betroffen, etwa wenn zu schwer gehoben wurde. Damit es nicht so weit kommt, sollten Trainierende sich Rat bei Trainerinnen und Trainern suchen. So wünscht es sich Josephine Steffen, Fitnessstudioleiterin im FitX Worms. Sie und ihr Team gingen aber auch auf Leute zu, bei denen sie Übungshaltungen sehen, die in Verletzungen und Überlastungen resultieren können, sagt Steffen.