Gutachten: Ausnahmeregeln zu Pestiziden in Schutzgebieten nicht rechtens

Die Ausnahmegenehmigungen für Pestizide in Schutzgebieten in Rheinland-Pfalz sind einem Gutachten einer Berliner Anwaltskanzlei zufolge nicht rechtskonform. In Auftrag gegeben wurde das Gutachten von der Aurelia-Stiftung - sie setzt sich für Bienen und Artenvielfalt ein. Die Stiftung fordert, dass die Landesregierung die Regelung zurück nimmt. Diese besagt, wer mehr als 20 Prozent seiner Obst- oder Weinflächen in Naturschutzgebieten bewirtschaftet, sollte von dem bundesweit geltenden Pestizidverbot ausgenommen werden. Das rheinland-pfälzische Agrarministerium will das so, um speziell den Obstanbau dort zu unterstützen. Laut Gutachten ist so eine pauschale Ausnahmeregelung nicht rechtmäßig. Es werde nicht geprüft, ob der Pestizideinsatz notwendig ist und wie erheblich der wirtschaftliche Schaden ohne Pestizide wäre. Mit solchen generellen Ausnahmen, wie es sie neben Rheinland-Pfalz auch in Nordrhein-Westfalen gibt, würde die Absicht des bundesweiten Insektenschutzpakets unterlaufen. Die Aurelia-Stiftung hat das Gutachten auch der aktuell tagenden Agrarministerkonferenz zukommen lassen.