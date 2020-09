per Mail teilen

Im Bahnhof Niederlahnstein schreiten die Bergungsarbeiten voran. Die letzten Waggons des entgleisten Güterzuges sind in der Nacht geborgen worden. Zudem haben die Gleisarbeiten begonnen. Nun sollen übers Wochenende die Gleise und Weichen am Bahnhof in Niederlahnstein entfernt werden.