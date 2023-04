Grundsteuer-Erklärung abgegeben - So geht es in RLP nun weiter

Die meisten Rheinland-Pfälzer haben ihre Grundsteuer-Erklärung inzwischen abgegeben. Aber wie geht es jetzt weiter? Hier die Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Der 31. Januar war in Rheinland-Pfalz Stichtag für die Abgabe der Grundsteuer-Erklärung. Die große Mehrheit der Haus- und Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer hat die nötigen Informationen inzwischen an die Finanzämter geliefert. Doch wie geht es nun weiter?

In Rheinland-Pfalz haben mittlerweile "weit über 80 Prozent" der Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Grundstücken ihre Grundsteuer-Erklärung abgegeben (Stand: 3. April). Das teilte das zuständige Landesamt für Steuern auf SWR-Anfrage mit

Warum muss die Grundsteuer neu berechnet werden? Im Jahr 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System der steuerlichen Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Die bisherige Grundsteuer hatte sich auf Jahrzehnte alte Grundstückswerte aus Ost- und Westdeutschland gestützt. Da sich die Werte von Gebäuden und Grundstücken sehr unterschiedlich entwickelt hatten, musste für vergleichbare Immobilien teils sehr unterschiedlich hohe Grundsteuer bezahlt werden. Der Gesetzgeber musste daher das Gesetz bis Ende 2019 neu regeln. Ab dem 1. Januar 2025 muss die Grundsteuer dann auf Grundlage des neuen Rechts erhoben werden. Mit dem neuen Gesetz haben die Kommunen nun auch die Möglichkeit, auf unbebaute oder baureifen Grundstücke höhere Steuern zu verlangen. Damit sollen Grundstückseigentümer dazu gebracht werden, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, eine Erklärung abzugeben, erhalten Sie zunächst ein Erinnerungsschreiben. Diese Schreiben würden voraussichtlich ab Ende Mai verschickt, sagt Wiebke Girolstein vom Landesamt für Steuern.

Bei verspäteter Abgabe könne ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Die Entscheidung darüber treffe das jeweilige Finanzamt. Überschreiten Sie die Abgabefrist "erheblich", kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage auch selbst schätzen.

Wer die Frist zur Abgabe nicht einhalten könne, sollte eine Fristverlängerung beantragen, rät der Bund der Steuerzahler. Dafür reiche ein formloses Schreiben an das zuständige Finanzamt.

In Rheinland-Pfalz wird die Grundsteuer künftig nach dem soganannten Bundesmodell berechnet. Die Formel lautet:

Grundsteuer = Grundsteuerwert x Grundsteuermesszahl x Hebesatz

Der Grundsteuerwert wird derzeit von den Finanzämtern aus den Daten der Eigentümer ermittelt. Maßgeblich sind dabei der Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche und Grundstücksart, das Alter des Gebäudes sowie eine statistisch ermittelte Nettokaltmiete, die unter anderem von der sogenannten Mietniveaustufe der Kommune abhängt.

Die Grundsteuermesszahl ist gesetzlich festgeschrieben. Sie unterscheidet sich je nach Grundstücksart und Bundesland.

Der Hebesatz schließlich wird von den Kommunen festgelegt. Er bestimmt maßgeblich, wie hoch die Grundsteuer letztlich ausfällt. Der Spielraum der Gemeinden ist groß: Der Hebesatz kann zwischen 0 und 1.050 Prozent liegen. Er gilt immer für ein Kalenderjahr.

Die zuständigen Finanzämter bearbeiten die zugelieferten Daten und errechnen den Grundsteuerwert. Die Eigentümer bekommen dann zwei Bescheide zugeschickt: einen über die Festsetzung des Grundsteuerwertes und einen über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrags.

Laut Landesamt für Steuern wurden in Rheinland-Pfalz bislang 893.000 solcher Bescheide versendet.

Überprüfen Sie auf dem Bescheid zur Feststellung des Grundsteuerwertes, ob alle Eckdaten zu Ihrem Grundstück und Gebäude vom Finanzamt richtig aus der Erklärung übernommen wurden. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Zahlendreher eingeschlichen haben.

Ist die Bewertung Ihres Grundstücks durch das Finanzamt fehlerhaft oder glauben Sie, dass die Berechnung nicht rechtmäßig ist, müssen Sie gegen den ersten Bescheid - den Grundsteuerwertbescheid - innerhalb eines Monats nach Erhalt Einspruch einlegen.

Wichtig ist, dass der Einspruch innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheides eingelegt wird. Für den Einspruch reicht ein formloses Schreiben. Sie können einen Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid auch mit Elster erstellen und übermitteln oder persönlich beim zuständigen Finanzamt zur Niederschrift erklären.

Das Landesamt für Steuern empfiehlt dabei, Elster zu verwenden, weil das Programm eine Versandbestätigung liefere. Die rheinland-pfälzischen Finanzämter würden derzeit keine Eingangsbestätigungen verschicken, betont Wiebke Girolstein. Das sei vom Aufwand her nicht leistbar.

Viele Experten - etwa der Bund der Steuerzahler und die Deutsche Steuergewerkschaft - raten den Eigentümern. generell Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid einzulegen. Derzeit laufen bereits Musterklagen gegen die verschiedenen Modelle oder solche Klagen sind in Vorbereitung (außer dem Bundesmodell, das in Rheinland-Pfalz zur Anwendung kommt, gibt es noch das Flächenmodell - in Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen - sowie das Bodenwertmodell in Baden-Württemberg).

Komme es zu einer generellen Bewertungskorrektur und wurde kein Einspruch eingelegt, sei es in der Regel nicht möglich, den Bescheid rückwirkend zu korrigieren, erklären Experten. Da es nicht absehbar sei, wie lange die Reform der Grundsteuer dauert, kann es ohne Einspruch bedeuten, dass man die Grundsteuer möglicherweise ein paar Jahre auf Basis des jetzt neu festgesetzten Grundsteuerwerts bezahlen müsste.

Zahlreiche Vereine und Verbände bieten Musterschreiben für einen Einspruch an - darunter auch der Bund der Steuerzahler: Musterschreiben für Bundesmodell (+ Hinweise zum Einspruch). In Rheinland-Pfalz sind bislang (Stand: 3. April) laut Landesamt für Steuern 87.200 Einsprüche eingegangen.

Dem ersten Bescheid zu widersprechen, ist zunächst kostenlos. Lehnt das Finanzamt den Einspruch aber ab, müssten Sie vor einem Finanzgericht weiterklagen.

Wer die Monatsfrist für seinen Widerspruch verpasst hat, kann hoffen, dass es auf Basis der Musterklagen zu einer generellen Änderung der Ermessensgrundlage kommt. Dann ist damit zu rechnen, dass ein korrigierter Bescheid verschickt wird. Der gilt aber nicht rückwirkend. Zuviel gezahlte Steuer gibt es nicht zurück.

Die neue Grundsteuer wird - falls es keine gravierenden Änderungen etwa durch Klagen gibt - zum 1. Januar 2025 fällig. Zuvor bekommen die Eigentümerinnen und Eigentümer noch einen abschließenden Bescheid, den tatsächlichen Grundsteuerbescheid von der jeweiligen Gemeinde. Diese Bescheide werden nach derzeitiger Planung aber erst ab 2024 verschickt.