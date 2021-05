Hauseigentümer in größeren Städten müssen einer Studie zufolge in Rheinland-Pfalz am wenigsten Grundsteuer B bezahlen. Laut der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Eigentümerverbandes Haus & Grund sind es im Schnitt 385 Euro im Jahr für ein Standard-Einfamilienhaus. Das Bundesland mit der höchsten Grundsteuer B ist demzufolge Berlin mit durchschnittlich 686 Euro pro Jahr. Beim Vergleich der hundert größten deutschen Städte kamen zwei Kommunen aus Rheinland-Pfalz in die Top Ten der Städte mit der niedrigsten Grundsteuer B: Koblenz und Ludwigshafen belegten beide Platz sieben.