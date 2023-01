Dass Lehrkräfte an Grundschulen weniger verdienen als ihre Kolleginnen und Kollegen an weiterführenden Schulen, sorgt schon länger für Frust. Und wird als ein Grund für den Lehrermangel genannt. Hessen hat jetzt angekündigt, in Zukunft A13 zu bezahlen. Das ist eine ganze Gehaltsstufe mehr als sie Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz bekommen - und könnte den Lehrermangel hier noch verstärken.