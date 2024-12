Am zweiten und letzten Tag des Landesparteitags der Grünen in Idar-Oberstein ging es am Sonntag vor allem um politische Inhalte. Die neue Bundesvorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, rief mit Seitenhieben auf SPD und CDU zum Wahlkampf auf. Inhaltlicher Schwerpunkt des Landesparteitags war am Sonntag der Leitantrag "Zukunft der Schule".