Weihnachtsbäume haben bessere Qualität als in Vorjahren

Die Weihnachtsbäume haben vom Regen im Sommer profitiert, wie der rheinland-pfälzische Waldbesitzerverband mitteilt. Die Qualität sei besser als in den Vorjahren und die Bäume seien grüner. Besonders beliebt sei nach wie vor die Nordmanntanne als Weihnachtsbaum. Bei den Preisen seien in diesem Jahr kaum Veränderungen zu erwarten, so der Verband weiter. Pro Meter koste eine Tanne im Schnitt zwischen 20 und 25 Euro.