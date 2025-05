per Mail teilen

Die Landesgrünen stimmen heute und morgen darüber ab, mit wem sie zur Landtagswahl antreten. Zum Parteitag in Idar-Oberstein werden rund 200 Delegierte erwartet.

Als Spitzenkandidatin bewirbt sich Landesumweltministerin Katrin Eder. Sie ist vor allem in der Landeshauptstadt Mainz bekannt. Hier war sie zehn Jahre lang Verkehrsdezernentin, bis sie 2020 ins Umweltministerium wechselte und 2021 Ministerin wurde. Die 48-Jährige ist Mutter von zwei Kindern.

Auf Platz zwei kandidiert die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Pia Schellhammer. Die 40-jährige aus dem rheinhessischen Oppenheim ist seit 2011 Landtagsabgeordnete.

Für Listenplatz drei bewirbt sich Integrationsministerin Katharina Binz. Sie ist seit 2017 Abgeordnete im Landtag. Bei der letzten Landtagswahl hat sie das erste Direktmandat für die Landesgrünen geholt. Im Mai 2021 wurde sie zur Ministerin ernannt. Binz ist 41 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Mainz.

Nach Auskunft der Partei sind für die ersten drei Plätze keine Gegenkandidaturen angekündigt.

Grüne holten 9,3 Prozent bei der letzten Landtagswahl

Bei der letzten Landtagswahl 2021 sind die Grünen mit zehn Kandidaten in den Landtag eingezogen. Der Co-Parteivorsitzende Paul Bunjes sagte, mit mindestens genau so vielen Personen wolle man auch bei der Wahl im März kommenden Jahres wieder in den Landtag einziehen.

Bei der Wahl vor vier Jahren hatten die Grünen ein Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen erzielt. Das war ihr zweitbestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. In der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl lagen die RP-Grünen bei 9 Prozent. Bei der Bundestagswahl vor etwa zwei Monaten haben die Grünen in Rheinland-Pfalz rund 10 Prozent der Stimmen geholt.

Mehr Mitglieder bei den Grünen in RLP

Steil nach oben geht es bei den rheinland-pfälzischen Grünen in punkto Mitgliederzahlen. Im vergangenen Jahr haben die Landesgrünen nach eigenen Angaben rund 1.300 neue Mitglieder gewonnen. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres sind nach Auskunft der Partei nochmal mehr als 1.000 dazu gekommen. Damit kommen die Grünen in Rheinland-Pfalz aktuell auf mehr als 7.800 Mitglieder - ein Rekordwert.

Beim Mitgliederbestand sind die Grünen damit nach CDU und SPD stabil die drittgrößte Partei in Rheinland-Pfalz.