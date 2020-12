Die rheinland-pfälzischen Grünen gehen mit Landesfamilienministerin Anne Spiegel als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2021. Sie wurde mit großer Mehrheit gewählt.

Für die 39-jährige Politikerin stimmten am Samstag in Idar-Oberstein 192 von 202 Delegierten des Landesparteitags in Idar-Oberstein. Jeweils fünf Delegierte stimmten gegen sie oder enthielten sich. Gegenkandidaturen gab es nicht.

In ihrer Bewerbungsrede spannte Spiegel einen Bogen vom Klimaschutz über Sozialpolitik, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Bildungspolitik bis zur Corona-Pandemie und der Gesundheitspolitik. "Ich möchte dieses Team an der Spitze in den Landtagswahlkampf führen, weil ich gemeinsam mit euch eine bessere Zukunft für Rheinland-Pfalz möchte", erklärte Spiegel.

"Die Klimakrise steht nicht auf der Pausentaste"

Sie kämpfe für ein starkes Wahlergebnis, um möglichst viele grüne Inhalte in der nächsten Landesregierung umsetzen zu können, so Spiegel weiter. Die Parteiführung gibt sich optimistisch, bei der Landtagswahl im März ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen - und damit wieder deutlich mehr als die aktuell sechs Landtagsabgeordneten stellen zu können. Bei der Annahme der Wahl dankte sie auf Englisch ihrem aus Schottland stammenden Mann und ihren vier Kindern.

Co-Landesvorsitzender Winkler kommt auf Listenplatz sechs

Auf die Listenplätze zwei und drei wurden ebenfalls ohne Gegenkandidatur die beiden führenden Abgeordneten der Landtagsfraktion gewählt: Nach einem Abstimmungsergebnis von 95,1 Prozent für Spiegel kam Fraktionschef Bernhard Braun auf 77,0 Prozent der Stimmen, die Parlamentarische Geschäftsführerin Pia Schellhammer erhielt 79,1 Prozent. Braun machte deutlich, dass die Grünen im Landtagswahl auf Eigenständigkeit auch gegenüber dem derzeitigen Koalitionspartner SPD setzen: Während die Grünen für die Zukunft kämpften, kämpfe "eine SPD von gestern" gegen "eine CDU von vorgestern".

In der ersten Kampfabstimmung um Listenplatz vier setzte sich der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels mit knapper Mehrheit gegen den Co-Landesvorsitzenden Josef Winkler durch. Platz fünf ging an die Landtagsabgeordnete Katharina Binz. Winkler, der das Parteiamt mit einem Landtagsmandat tauschen will, schaffte es dann auf Listenplatz sechs gegen den früheren Spitzenkandidaten Daniel Köbler. Platz sieben ging an die Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler, Platz acht an Fabian Ehmann als Vertreter der Grünen Jugend.

Grünen-Nominierungsparteitag wegen Corona verschoben

Dass die rheinland-pfälzischen Grünen mit Spiegel an der Spitze in den Landtagswahlkampf ziehen wollen, steht schon länger fest. Der Landesvorstand hatte sie bereits im Oktober vergangenen Jahres nominiert. Das ursprünglich für Mai geplante Parteitagsvotum musste wegen der Corona-Krise verschoben werden.

Als rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz gehört sie zu den wenigen prominenten Gesichtern der Grünen im Land. In ihrer schriftlichen Bewerbung für Platz eins der Landesliste verspricht Spiegel selbstbewusst "Ich kann Wahlkampf" und bekräftigt den Anspruch, auch künftig in Rheinland-Pfalz mitzuregieren.

Parteiführung strebt "gutes zweistelliges Ergebnis" an

Die Grünen geben sich selbstbewusst. Die Zahl der Mitglieder in Rheinland-Pfalz ist mit aktuell 4.650 auf einem Rekordhoch. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr konnte die Partei stark zulegen und wurde landesweit klar drittstärkste Kraft. Im SWR Politrend mussten die Grünen zuletzt zwar deutliche Verluste hinnehmen. In der Sonntagsfrage zur Landtagswahl kamen sie im April aber weiter auf für die Partei beachtliche 13 Prozent. Weit entfernt von den mageren 5,3 Prozent, mit denen es die Partei bei der vergangenen Wahl 2016 gerade so in den Landtag geschafft hatte.