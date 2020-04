per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz wird von Politikern immer stärker für eine Maskenpflicht in bestimmten Alltagssituationen geworben. Die mitregierenden Grünen und die CDU forderten es erneut. Ministerpräsidentin Dreyer will eine bundesweit einheitliche Linie.

Die SPD-Politikerin sagte in einer Pressekonferenz zur stufenweisen Wiedereröffnung der Schulen, Rheinland-Pfalz und Hessen würden mit den anderen Bundesländern noch einmal über eine gemeinsame Regelung reden. Als möglichen Start nannte Dreyer den Schulbeginn. Das sei dann vor allem mit Blick auf den ÖPNV sinnvoll. Dreyer war bislang nicht für eine solche Pflicht. Die Landesregierung sprach nur eine "dringende Empfehlung" aus.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun sagte, das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften oder dem ÖPNV könne dabei helfen, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder ansteige. Der hart erkämpfte positive Trend dürfe jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.

CDU fordert erneut Maskenpflicht

Auch der Fraktionschef der oppositionellen CDU, Christian Baldauf, sprach sich erneut für eine Maskenpflicht aus. Seit Montag gebe es moderate Lockerungen im Einzelhandel und Schulbereich; deshalb seien wieder mehr Menschen unterwegs. Ihr Gesundheitsschutz müsse weiterhin Vorrang haben, so Baldauf.

Zusätzlich zum Einhalten der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln könnten Masken dazu beitragen, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der neuerlichen Lockerungen nicht wieder ansteigt, sagte auch Braun.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte am Dienstag dagegen, es müsse erstmal geschaut werden, wie die Menschen auf die erst seit Montag geltenden Lockerungen in der Corona-Krise reagierten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch in Rheinland-Pfalz noch eine Pflicht komme.

Auch Landräte für Maskenpflicht

Der Vorsitzende des Landkreistags, Günther Schartz (CDU), sagte dem SWR, auch die Landräte seien dafür. Schartz argumentiert, gerade in Bussen und beim Einkaufen sei es oft nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. So genannte Alltagsmasken könnten in solchen Fällen helfen, die Ansteckungsgefahr zu verringern.

Grüne auch für schnelle Öffnung der Spielplätze

Die Grünen in Rheinland-Pfalz sind auch für eine schnelle Öffnung der Spielplätze, um Familien zu entlasten. Voraussetzungen dafür seien die Beschränkung einer maximalen Personenzahl und deren Kontrolle sowie die Einhaltung von Mindestabständen und Hygieneregeln, heißt es in einem Papier von Familienministerin Anne Spiegel und den Landtagsabgeordneten Katharina Binz, Daniel Köbler und Jutta Blatzheim-Roegler. Hier seien kreative Lösungen in den Kommunen gefragt. Spielzeiten könnten beispielsweise im Voraus über das Internet gebucht werden. Über diesen Vorschlag hatte zuerst die Mainzer "Allgemeine Zeitung" berichtet. Zudem könnten die Kommunen zur Zeit nicht benötigte Erzieherinnen und Erzieher zur Spielplatzaufsicht einsetzen.