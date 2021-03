per Mail teilen

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben sich für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP ausgesprochen. Wie die Partei mitteilte, stimmten 90 Prozent der Kreisvorstände dafür.

"Ich freue mich über die sehr deutliche Zustimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen", teilte die Grüne-Spitzenkandidatin Anne Spiegel mit. Die Grünen seien gestärkt aus der Landtagswahl hervorgegangen und innerhalb der bisherigen Ampelkoalition am stärksten gewachsen.

Anne Spiegel, Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz und Landesministerin für Umwelt, Familie und Integration picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ziel der Grünen sei es, Rheinland-Pfalz klimaneutral aufzustellen, so Spiegel. "Wir wollen eine echte Mobilitätswende, wir brauchen mehr erneuerbare Energien aus Windkraft und Photovoltaik und wir machen stark für soziale Gerechtigkeit und eine zukunftsfähige inklusive Bildungspolitik." Dafür habe die Kreisvorständekonferenz mit ihrem Votum das Startsignal gegeben.

Koalitionsverhandlungen vielleicht schon nächste Woche

Zuvor hatten schon die Landesvorstände von SPD und FDP beschlossen, Koalitionsverhandlungen für eine mögliche rot-grün-gelbe Ampelkoalition aufzunehmen. Wie alle drei Parteien mitteilten, sollen die Koalitionsgespräche am nächsten Dienstag beginnen. Im Mai soll der Koalitionsvertrag auf den Landesparteitagen verabschiedet wird.

Drei Frauen an der Regierungsspitze

Sollte es zur einer neuen Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz kommen, stünden drei Frauen an der Spitze der Landesregierung. Das gab es in Deutschland noch nie. Malu Dreyer (SPD) als Ministerpräsidentin, Daniela Schmitt FDP-Fraktionsvorsitzende, und Anne Spiegel von den Grünen, bisher Ministerin für Umwelt, Familie und Integration.