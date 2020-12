Die rheinland-pfälzischen Grünen wollen auf der Regierungsbank sitzen bleiben - an diesem Samstag und Sonntag nehmen sie dafür die Landtagswahl am 14. März 2021 in den Blick.

Dafür schalten sie sich bei ihrem coronabedingt ersten digitalen Parteitag aus Wohn- und Arbeitszimmern in ganz Rheinland-Pfalz zusammen. 209 Delegierte sind eingeladen. Sie wollen das Wahlprogramm beraten und verabschieden. Mehr Klimaschutz und Öko-Landwirtschaft, mehr Radwege und erneuerbare Energien, mehr Zeit für Familien und mehr gutes Schulessen: Der Entwurf für das Programm ist aus Hunderten von Vorschlägen digital erarbeitet worden. Affäre um Beförderungen im Hintergrund Derweil dürften viele Parteimitglieder hoffen, dass die Affäre um - laut einem Gericht "grob rechtswidrige" - Beförderungen im grün geführten Umweltministerium das Wahlergebnis 2021 nicht negativ beeinflusst. Umweltministerin Ulrike Höfken nimmt wegen der Affäre Ende 2020 ihren Hut. Familienministerin und Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel will ihr Amt kommissarisch mit übernehmen.

