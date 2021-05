per Mail teilen

Anne Spiegel und Katharina Binz sollen die "grünen" Ministerien in der künftigen rheinland-pfälzischen Landesregierung führen. Das schlägt der Landesvorstand der Grünen vor.

Anne Spiegel soll das neue Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität leiten. Das Ministerium ist künftig auch für den öffentlichen Nahverkehr zuständig. SPD, Grüne und FDP hatten im Entwurf des Koalitionsvertrages eine neue Aufteilung einzelner Ressorts vereinbart. Spiegel war in der bisherigen Landesregierung für das Ressort Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz zuständig. Nach dem Rücktritt von Umweltministerin Ulrike Höfken übernahm sie Januar 2021 auch noch deren Ministerium - eine Übergangslösung wenige Wochen vor der Landtagswahl.

Anne Spiegel SWR

Mainzer Grünen-Kandidatin wird Ministerin

Neu im Kabinett ist Katharina Binz. Die 37-Jährige ist seit 2017 im rheinland-pfälzischen Landtag. Nun soll sie Ministerin im Ressort Familie, Frauen und Integration werden, zu dem künftig auch die Kultur gehört. Die 37-Jährige hatte sich bei der Landtagswahl als Grüne-Direktkandidatin in Mainz gegen den SPD-Kandidaten Johannes Klomann durchgesetzt. Dieses Mandat wird sie allerdings zurückgeben, da die Grünen streng zwischen Amt und Mandat trennen.

Katharina Binz Imago IMAGO / Torsten Silz

Am Donnerstag soll nun die Landesdelegiertenversammlung der Grünen über die Personalien entscheiden und über den Koalitionsvertrag abstimmen. SPD und FDP werden an diesem Tag ebenfalls getrennte Parteitage abhalten. Anschließend sollen ihre Ministerinnen und Minister bekannt gegeben werden. Der bisherige Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hatte am Montag mitgeteilt, dass er der künftigen Landesregierung nicht mehr angehören werde.