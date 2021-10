Start für Gründungsstipendium

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz können sich seit Freitag Interessierte für ein so genanntes Gründungsstipendium bewerben. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, werden Gründer ein Jahr lang monatlich mit 1.000 Euro unterstützt. Damit sollten Ideen für eine Unternehmensgründung konkretisiert und Marktchancen geprüft werden. Außerdem gehöre ein intensives Coaching zum Programm, das in Netzwerke aus Startups einführe. Die Antragsunterlagen erhalten die Gründenden bei allen akkreditierten Netzwerken im Internet unter Gründer.RLP.de. Eine landesweite Jury wird die Stipendium-Empfänger auswählen.