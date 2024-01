"Wir haben Großes vor für unser Land und für die Menschen, die große Erwartungen in uns setzen." Das klingt ambitioniert, was Sahra Wagenknecht in Berlin gesagt hat. Dort fand der Gründungsparteitag der neuen Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ statt. Auf dem Programm standen die Wahl der EU- Kandidaten und des erweiterten Bundesvorstandes. In dem sitzt jetzt auch ein Pfälzer.