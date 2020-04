Weinfeste und Festivals stehen vor der Tür. Doch bis zum 31. August bleiben Großveranstaltungen wegen des Coronavirus verboten. Unklar ist, was als solche zählt. Diese Events könnten betroffen sein.

Am Mittwochabend hatten Bund und Länder über erste Lockerungen der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie informiert. Erste Geschäfte dürfen unter besonderen Auflagen ab Montag wieder öffnen. Keine Änderung gibt es in Bezug auf Großveranstaltungen. Diese bleiben bis zum 31. August in ganz Deutschland verboten - davon dürften etliche Weinmärkte, Feste und Feiern in Rheinland-Pfalz betroffen sein. So werden Rock am Ring, Nature One und wahrscheinlich auch die Nibelungen-Festspiele nicht stattfinden.

Teilnehmer-Anzahl muss noch festgelegt werden

Konkrete Größen von Großveranstaltungen hatten Bund und Länder allerdings bisher nicht festgelegt. In diesem Punkt will die rheinland-pfälzische Koalition schnell Klarheit schaffen. Heute berät sie in einer Sitzung über konkrete Regelungen, etwa zur Anzahl der Teilnehmer.

Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz bis zum 31. August von einem Verbot betroffen sein könnten oder bereits abgesagt wurden: