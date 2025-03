Europaweite Aktion gegen Drogenring - auch Razzia in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Großer Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität: Ermittler haben am Donnerstag europaweit Wohnungen und Gewerbeobjekte durchsucht - auch in Rheinland-Pfalz. Es wurden mehrere Personen verhaftet.

Die Razzien hätten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Polen und Spanien stattgefunden, teilten die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) und die Bonner Polizei mit. Wo in Rheinland-Pfalz die Ermittler zuschlugen, ist noch nicht bekannt. Insgesamt seien 32 Objekte durchsucht und elf Haftbefehle gegen Beschuldigte vollstreckt worden. Eine weitere Person wurde demnach vorläufig festgenommen.

Schwerpunkt im Raum Köln/Bonn

Der Schwerpunkt der Aktion lag im Raum Köln/Bonn. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge", so die Ermittler. Ziel der Maßnahmen sei es gewesen, Beweismittel und Vermögenswerte zu sichern.

Neben Razzien im Raum Köln/Bonn und Rheinland-Pfalz gab es auch Durchsuchungen in Aachen, dem Kreis Euskirchen, dem Oberbergischen Kreis, dem Rhein-Erft-Kreis, dem Rhein-Sieg-Kreis und Baden-Württemberg.