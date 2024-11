Horst Hamann hat die Metropolen der Welt fotografiert, zum Beispiel New York. Diese Bilder haben ihn berühmt gemacht. Jetzt hat er in seinem unverwechselbaren Stil den Dom in Speyer fotografiert. Denn der Dom habe ihn schon fasziniert, als er noch ein kleiner Junge und Messdiener in Mannheim war, sagt Hamann. 80 Aufnahmen sind in einem Bildband versammelt.