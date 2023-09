Winzerinnen und Winzer erwarten in diesem Jahr eine deutlich bessere Weinernte als im Vorjahr - auch in den großen Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz. Das Statistische Bundesamt geht von einer Steigerung der Weinmost-Menge um etwa zehn Prozent in Rheinhessen und der Pfalz und um sogar 20 Prozent an der Mosel aus.