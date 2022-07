per Mail teilen

Ein Bus prallt gegen eine Tunnelwand, mehrere Autos fahren in die Unfallstelle: Dieses Szenario ist am Sonntag in Mainz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Organisationen geübt worden. Fast 250 Rettungskräfte und Statisten waren dabei. Für die Übung musste der Hechtsheimer Autobahntunnel fast einen halben Tag lang gesperrt werden.