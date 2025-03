per Mail teilen

In der Türkei gingen am Samstag wieder Hunderttausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Aufgerufen dazu hat die oppositionelle CHP. Die Kundgebung in Istanbul soll die größte gegen Präsident Erdogan werden, seit er im Amt ist. Anlass für die Demos ist die Festnahme des Istanbulers Bürgermeisters Imamoglu vor anderthalb Wochen.