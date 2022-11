Großdemo der IG Metall in Saarbrücken - Verhandlungen erneut ergebnislos

In der Metall- und Elektroindustrie gab es am Donnerstag wieder Warnstreiks. Die IG Metall hatte die Beschäftigten im Bezirk Mitte dazu aufgerufen. In Saarbrücken fand am Vormittag eine Großkundgebung statt. Mit dabei waren auch viele Metaller aus Rheinland-Pfalz. Auch die vierte Verhandlungsrunde blieb ergebnislos. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber legten wie schon in den vergangenen drei Verhandlungsrunden kein neues Angebot vor.