Um 5 Uhr am Freitagmorgen waren die Einsatzkräfte am Einsatzort an der Halle eines Getränkehändlers in Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim). Kurz darauf wurde klar, dass im Dach der Lagerhalle Asbest verbaut war. Anwohnerinnen und Anwohner sollen deswegen nun Obst oder Gemüse aus dem Garten gründlich waschen.