Am Freitagabend ist im Alzeyer Industriegebiet eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Im Anschluss zog eine weithin sichtbare Rauchwolke in Richtung Innenstadt. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.