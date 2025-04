Im Trierer Hafen brennt es auch am Dienstagmorgen noch. Nach Angaben der Stadt Trier steht das Außenlager eines Entsorgungsbetriebs in Flammen.

6:03 Uhr

So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz

Willkommen im Sommer - zumindest, was die Temperaturen betrifft. Heute werden es laut Vorhersage bis 26 Grad, morgen und am Feiertag sogar bis 29. Es bleibt trocken. Mit Regen sei frühestens wieder am Freitag zu rechnen, so Sven Plöger gestern Abend in seiner Vorschau: