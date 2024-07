per Mail teilen

Die Karlsburg in Bad Ems, die auch "Haus Vier Türme" genannt wird, stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Vollbrand. Anwohner und Anwohnerinnen werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu lasssen. Insgesamt waren 150 Feuerwehrleute im Einsatz