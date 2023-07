Zu wenig Lehrkräfte - in Rheinland-Pfalz ist das an vielen Schulen mittlerweile eher der Normalzustand als die Ausnahme. Besonders akut ist die Lage an Förderschulen. Die Landesregierung versucht Abhilfe zu schaffen, indem sie Lehrkräfte von besser ausgestatteten Schulen an andere Schulen zwangsversetzt.