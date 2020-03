Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz hält an: Seit Beginn des Jahres sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bereits 6.077 Fälle gemeldet worden. Und die Welle rolle weiter.

Den bislang höchsten Wert gab es in der vergangenen Woche mit knapp 1.300 Fällen. Im Vergleich: 2019 waren insgesamt 6.977 Influenza-Erkrankungen nachgewiesen worden.

Neun Todesfälle durch Grippe

In diesem Jahr sind laut LUA bislang neun Menschen in Rheinland-Pfalz an Grippe gestorben. Dabei handele es sich nur um Personen, die explizit mit der Todesursache Influenza in die Datenregister eingetragen worden seien.

Die meisten Grippefälle seien in diesem Jahr wurden bislang im Kreis Mainz-Bingen mit 418 gemeldet worden, teilte das LUA weiter mit. Die Stadt Ludwigshafen steht mit 360 Fällen in der Statistik, gefolgt vom Kreis Bad Dürkheim mit 337 und dem Kreis Südwestpfalz mit 316 Fällen.

Dauer 0:37 min "Echte Grippe überfällt einen regelrecht" Der Zweibrücker Kinderarzt Christian Neumann erklärt den Unterschied zwischen einer echten Grippe und einem grippalen Infekt. Zudem spricht er sich dafür aus, alle Kinder gegen Grippe zu impfen.

Große Schwankungen bei jährlichen Zahlen

Im Jahr 2018 belief sich die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Grippe-Erkrankungen auf knapp 13.900. Im Jahr 2017 waren es nur rund 4.600 gewesen.

Im laufenden Jahr hat die Grippewelle in der zweiten Kalenderwoche begonnen. Erfahrungsgemäß erreiche sie Anfang März ihren Höhepunkt, so die LUA. Es bleibe also abzuwarten, wie sich die Saison weiter entwickelt.