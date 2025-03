Ich verrate euch jetzt mal was: Bei uns in der Redaktion haben wir die 18 Politikerinnen und Politiker von CDU und SPD, die Rheinland-Pfalz bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin vertreten werden, einmal spaßeshalber "Koalas" genannt - weil das Wort so ähnlich klingt. Irgendwie hat sich das dann durchgesetzt und jetzt werden wir das nicht mehr los 🐨

7:01 Uhr

Mehr Infos zum Warnstreik im Norden

Wir schauen noch einmal auf die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst: Die Gewerkschaft ver.di hat unter anderem zu Ausständen in den Stadtwerken und Servicebetrieben Neuwied aufgerufen. In Andernach wollen Beschäftigte heute demonstrieren. Die Gewerkschaft ver.di rechnet damit, dass rund 500 Beschäftigte aus dem Öffentlichen Dienst kommen. Die wollen sich dann um 8:45 Uhr zu einer Demo am alten Bollwerk in Andernach treffen. Danach wollen sie zum Markt mit anschließender Kundgebung ziehen. Die Stadtwerke Neuwied rechnen nicht damit, dass sich die Bürger wegen des Warnstreiks auf Beeinträchtigungen einstellen müssen. Auch die Verbandsgemeinden Weißenthurm und Bendorf, kommunale Kitas und Beschäftigte des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein nehmen an dem Streik teil.