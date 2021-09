Hausärzte in RLP rufen zu Grippeimpfung auf

per Mail teilen

Seit August steigt in Rheinland-Pfalz die Zahl der Grippefälle - früher als sonst. Weil durch die Corona-Beschränkungen die Immunität gegen die Influenza besonders niedrig ist, werben die Hausärzte für die Impfung.

Der Hausärzteverband in Rheinland-Pfalz warnt für den Winter vor einer starken Grippewelle. Weil für die kommenden Monate weder mit einem harten Lockdown noch mit Abstandsgeboten zu rechnen sei, erwartet die Landesvorsitzende Barbara Römer, dass das Grippevirus wieder stärker von Mensch zu Mensch übertragen wird.

Laut Römer steigt die Zahl der Infektpatientinnen und -patienten bereits seit Ende August rasant an. Diese Entwicklung habe früher eingesetzt als im vergangenen Jahr. "Eine Impfung gegen Grippe ist gerade auch in diesem Winter extrem wichtig, da ein hohes Risiko für eine starke Grippewelle zu erwarten ist", so Römer.

Mehr Kontakte und geringe Immunität erhöhen Risiko für Grippewelle

Zu den Gründen dafür zählt die Medizinerin neben den vermehrten Kontakten auch eine vergleichsweise geringe Immunität gegen die Influenza innerhalb der Bevölkerung. "Im vergangenen Jahr hat praktisch keine natürliche Konfrontation von Menschen mit dem Grippevirus stattgefunden", sagt sie mit Blick auf die strengen Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor der Corona-Infektion. Dadurch habe es auch kaum eine Chance zur Übertragung des Grippevirus gegeben.

In den Praxen erlebten sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aktuell jedoch eher eine Zurückhaltung bei der Bereitschaft für eine Grippeimpfung. Viele Patientinnen und Patienten seien mit Blick auf das Thema Impfen "gesättigt". Manche Menschen, die üblicherweise ohne großen Gesprächsaufwand ihrer jährlichen Grippeimpfung zugestimmt hätten, müssten in diesem Jahr erneut von deren Notwendigkeit überzeugt werden, sagte die Fachärztin.

Hausärzte in RLP fordern Unterstützung durch die Politik

Ihr Verband fordert deshalb ein stärkeres öffentliches Eintreten für die anstehenden Grippeimpfungen. "Im vergangenen Jahr gab es ein großes Engagement von Seiten der Politik bei der Impfkampagne. Dieses Jahr fehlt sie bis zum jetzigen Zeitpunkt völlig, obwohl sie dringend notwendig wäre", sagt Römer. Empfohlen wird die jährliche Grippeimpfung für Schwangere, für Frauen und Männer mit chronischen Erkrankungen, für Menschen ab 60 Jahren und für medizinisches Personal.