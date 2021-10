Hausärzte in RLP beklagen Mangel an Grippe-Impfstoff

per Mail teilen

In vielen Arzpraxen in Rheinland-Pfalz gibt es derzeit Engpässe beim Impfstoff für Grippeschutz-Impfungen. Die Hausärzte reagieren genervt.

Nach Angaben des Hausärzteverbandes in Rheinland-Pfalz ist der Grippe-Impfstoff knapp. Und das sorge in vielen Artzpraxen für großen Unmut, so die Vorsitzende des Landeshausärzteverbandes, Barbara Römer.

Vergangene Woche habe sie den Patientinnen und Patienten in ihrer Saulheimer Praxis keine einzige Grippeschutzimpfung verabreichen können. Und mit diesem Problem sei sie nicht allein: Die meisten Hausarztpraxen in Rheinhessen hätten keinen Impfstoff mehr. Immer wieder müssten Patienten vertröstet werden.

Run auf Grippe-Impfstoff

Die Nachfrage nach Grippeschutz-Impfungen sei bei den gefährdeten Patientengruppen erfreulich hoch, so Römer. Doch die Ärzte könnten die Nachfrage nicht angemessen bedienen. Deshalb seien viele Patienten frustriert.

Denn gerade in diesem Jahr sei die Grippeimpfung besonders wichtig, vor allem für ältere Menschen. Aufgrund des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr sei das Immunsystem der Menschen nicht gut trainiert, so die Saulheimer Ärztin. Deshalb gebe es derzeit viele Infekte. Die Ärztin sagte, sie gehe davon aus, dass noch genügend Grippeimpfstoff geliefert wird - nur wann, sei unklar.

Nachbesserung bei der Verteilung des Impfstoffs gefordert

Vor diesem Hintergrund forderte Römer das Bundesgesundheitsministerium auf, den Arztpraxen in ausreichender Menge Grippe-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Hier müsse sich am Verteilungsmodus etwas ändern. Schließlich bestehe das Problem von Engpässen beim Grippe-Impfstoff schon seit Jahren.

Apotheker: Kein Engpass - nur Verzögerungen

Der Apothekerverband in Rheinland-Pfalz dagegen sieht keine grundsätzliche Impfstoff-Knappheit für Grippeschutz-Impfungen. Dem SWR teilte der Verband mit, es könne aber bei bestimmten Lieferungen zu Verzögerungen kommen.

Bundesgesundheitsminiser: Risikogruppen sollen sich impfen lassen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bereits mehrfach dazu aufgerufen, sich in diesem Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. Um eine gleichzeitige Belastung des Gesundheitssystems durch Grippekranke und Corona-Infizierte abzuschwächen, appellierte der Minister vor allen an Risikogruppen, sich impfen zu lassen. Dazu zählen nach Angaben der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut Menschen ab 60 Jahren oder mit chronischen Krankheiten, aber auch medizinisches Personal und Menschen, die beruflich viel mit Publikumsverkehr zu tun haben.