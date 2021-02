Während die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien und Tirol bis zum 3. März verlängert wurden, sollen an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich Grenzkontrollen weiter vermieden werden.

"Ich bin überzeugt, wir können die Pandemie in unserem grenzüberschreitend vernetzten Lebensraum nur gemeinsam eindämmen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der ersten Videokonferenz der Taskforce, die die Maßnahmen zwischen Deutschland und Frankreich abstimmen soll.

Hauptthema dort waren die hohen Infektionszahlen im Département Moselle, vor allem bei den südafrikanischen Mutationen. Die Region grenzt direkt an Zweibrücken an. Auch die Bundesregierung hob hervor, Grenzkontrollen zu Frankreich vermeiden zu wollen

Maßnahmen in Frankreich restriktiver als in Deutschland

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), verwies darauf, dass die Situation an der Grenze von Moselle und dem Saarland und Rheinland-Pfalz eine andere sei als an der Grenze zu Tirol und Tschechien. So habe es auf deutscher Seite bislang keinen Anstieg der Infektionen gegeben. Teilweise gingen die Maßnahmen in Frankreich über die in Deutschland hinaus, so gebe es in Moselle etwa restriktive Ausgangssperren.

Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und die Bundesregierung stehen in einem wöchentlichen Austausch mit Frankreich und wollen nun mit einer Grundsatzvereinbarung einen effektiven Schutz der jeweiligen Bevölkerung gewährleisten. Ein Vorschlag aus Rheinland-Pfalz sieht etwa Tests und vergleichbare Maßnahmen vor, um das Infektionsgeschehen in der Region eindämmen zu können. Er sieht auch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie einen zeitlich befristeten Lockdown vor.

Dreyer sagte, der rheinland-pfälzische Entwurf biete eine gute Basis für die Balance zwischen dem notwendigen Schutz der Bevölkerung auf der einen Seite und den gerade für uns Länder so wichtigen offenen Grenzen auf der anderen Seite.

Erinnerungen an geschlossene Grenzen im vergangenen Jahr

Am Sonntag hatte es Polizeikontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze bei Trier gegeben - allerdings ging es da nicht um Einreiseverbote. Dennoch weckten diese Kontrollen bei vielen Menschen in der Region ungute Erinnerungen an die geschlossenen Grenzen im vergangenen Jahr.

Kritik von EU-Kommission an Grenzschließungen

EU-Justizkommissar Didier Reynders hatte am Dienstag in Brüssel gesagt, er habe Deutschland und weiteren Staaten eine Frist von zehn Tagen gesetzt, um eine Begründung für die Grenzkontrollen zu liefern. Die Mitgliedstaaten seien zu weit gegangen. "Es ist eine Notwendigkeit, zu einem koordinierten Ansatz zurückzukehren", sagte Reynders mit Verweis auf den freien Personen- und Warenverkehr im EU-Binnenmarkt.

Ein Sprecher der EU-Kommission ergänzte, ohne ein einheitliches Vorgehen drohe eine Fragmentierung des Binnenmarktes sowie eine Unterbrechung der Bewegungsfreiheit und der Lieferketten. Dies sei in den vergangenen Wochen bereits zu beobachten gewesen.

Europa-Staatsminister Roth betonte, die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die mutierten Varianten des Virus nicht nach Deutschland getragen würden. Österreich habe selbst isolierende Maßnahmen für Tirol verhängt. Dasselbe habe die Regierung in Prag für drei tschechische Regionen an der Grenze zu Österreich getan. Darüber hinaus sei die Sieben-Tage-Inzidenz in deutschen Landkreisen an der Grenze zu Tschechien und zu Tirol sehr hoch.