Seit knapp drei Wochen gibt es an den Grenzen wieder mehr Kontrollen, um gegen unerlaubte Einreisen vorzugehen. In Rheinland-Pfalz betrifft das die Grenzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Dabei sollen Berufspendler möglichst wenig belastet werden. SWR Aktuell hat ein Team der Bundespolizei in der Eifel begleitet.