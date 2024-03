Azubis bekommen gratis Mittagessen - aber nur, wenn's gesund ist

per Mail teilen

Der Bundestag hat über die Forderungen des Bürgerrats zum Thema Ernährung diskutiert. Unter anderem wird gefordert, dass Kinder in Kitas und Schulen ein kostenfreies und gesundes Mittagessen bekommen sollen. Die Koblenzer Handwerkskammer macht schon etwas in dieser Richtung: Azubis essen in der Kantine kostenlos, aber nur das gesunde Angebot ist gratis.