In der Südpfalz ist in Offenbach an der Queich eine Fliegergranate erfolgreich gesprengt worden. Eine Sprengung in Bellheim steht noch aus.

Die Anwohner können wieder in ihre Häuser zurück. Seit 10:00 Uhr war der Fundort rund um die Granate in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) abgesperrt. Experten des Kampfmittelräumdienstes sprengten die Granate kontrolliert, pünktlich wie angekündigt um 12:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren auch zwei Hauptverkehrsstraßen in dem Gebiet gesperrt. Splitter der Granate aus Offenbach Verbandsgemeinde Offenbach Anwohner, die sich wegen Corona in Quarantäne befinden, wurden isoliert untergebracht. Die Verbandsgemeinde hatte deshalb in Offenbach zwei Hallen bereitgehalten. Alle Anwohner, die auf einen Transport angewiesen waren wurden auf Wunsch unterstützt. Die Granate war bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden. Weitere Sprengung in Bellheim Am Nachmittag soll auch in Bellheim (Kreis Germersheim) eine Flakgranate aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Deshalb mussten rund 300 Anwohner bis 12.00 Uhr ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde wurden in Absprache mit dem Kampfmittelräumdienst deutlich weniger Gebäude evakuiert als zunächst geplant. Die Granate werde im Erdreich vergraben und um 14 Uhr gesprengt. Bisher hätten sich bei der Verwaltung nur wenige Anwohner gemeldet, weil sie nicht gut zu Fuß sind oder aber sich in Quarantäne befinden. Sie würden in separaten Hallen untergebracht und versorgt, hieß es aus der Verbandsgemeinde. Immer wieder werden in Rheinland-Pfalz Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, häufig in Wohngebieten oder im Wasser.