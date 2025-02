In Kaiserslautern kommt es zu Behinderungen im Zugverkehr. Am Bahnhof wurde eine Weltkriegsgranate gefunden. Der Machetenangriff auf eine Polizeistation in Linz kommt vor Gericht. Die Rettungshubschrauber des ADAC flogen 2024 weniger Einsätze als im Vorjahr.

10:00 Uhr Landesrechungshof kritisiert Beförderungen in Ministerien Mehrere Ministerien in Rheinland-Pfalz haben bei Stellenbesetzungen und Beförderungen "rechtliche Vorgaben nicht immer beachtet". Das kritisiert der Landesrechnungshof in seinem aktuellen Bericht. Das Thema hat in Rheinland-Pfalz eine besondere Brisanz . 2020 gab es in der Landesregierung eine Beförderungsaffäre. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und ihr Staatssekretär Thomas Griese mussten damals zurücktreten, weil ihr Ministerium sich bei Beförderungen über Jahre nicht an das Recht gehalten hatte. Das Ganze ist jetzt fast fünf Jahre her. Trotzdem hat der Rechnungshof nun festgestellt, dass sich offensichtlich immer noch nicht alle Ministerien bei Beförderungen und Einstellungen an geltendes Recht halten. Mehr Details lest ihr hier im Bericht unseres Landespolitischen Korrespondenten Gernot Ludwig: Rheinland-Pfalz Jahresbericht des Landesrechnungshofs Einstellungen und Beförderungen: Ministerien in RLP halten sich nicht immer ans Recht Einige Ministerien in RLP haben bei Stellenbesetzungen und Beförderungen "rechtliche Vorgaben nicht immer beachtet". Das kritisiert der Landesrechnungshof. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Di. , 18.2.2025 10:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:18 Uhr Granatenfund in KL: Hauptzugstrecke wieder frei Neue Infos aus Kaiserslautern: Die aufgefundene Mörsergranate wurde inzwischen vor Ort begutachtet. Die Sperrung der Hauptstrecke "Ludwigshafen - Saarbrücken" wurde zwischen dem Hauptbahnhof Kaiserlautern und Homburg daraufhin aufgehoben. Lediglich die Sperrung für den Bereich des Gleises 68 in der Nähe des Kaiserslauterer Hauptbahnhofes bleibt noch bis zur Räumung der Mörsergranate bestehen. Die Bahn rechnet mit länger andauernden Behinderungen im Zugverkehr. Sendung am Di. , 18.2.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

9:03 Uhr Achtung auf den Autobahnen: Unfälle durch Eisplatten Eine Meldung von gestern, die bei diesen bitterkalten Temperaturen auch heute und morgen noch Warnung sein sollte: Am Montagmorgen sind mehrere Eisplatten von Lkw-Dächern auf die A61 gerutscht. Das hat für Unfälle gesorgt, bei denen nach Angaben der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim drei Fahrzeuge beschädigt wurden. So wurden zwei Autos von Eisplatten getroffen, die von vor ihnen fahrenden Lastwagen gekracht waren. Dabei wurden die Windschutzscheiben der Fahrzeuge sowie in einem Fall auch das Dach eines Fahrzeugs beschädigt. In einem drittel Fall flog eine Eisplatte gegen den Außenspiegel eines nachfolgenden Lkw und beschädigte dessen Außenspiegel. In allen Fällen müssen die Lkw-Fahrer nun mit einem Bußgeld rechnen, weil sie ihre Laster vor der Abfahrt nicht ausreichend kontrolliert haben. Sendung am Di. , 18.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:56 Uhr Mann im Mainzer Bleichenviertel niedergestochen Am Montagabend ist in Mainz ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Zu dem Angriff war es gegen 20:45 Uhr im Bleichenviertel in der Mainzer Altstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit einem 28-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Dabei habe das spätere Opfer seinen Kontrahenten mit Reizgas besprüht und ein Klappmesser gezogen. Der Jüngere nahm es ihm ab und stach dem Älteren in den Oberkörper. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Studio Mainz hat weitere Details in seinem Artikel zusammengefasst. Sendung am Di. , 18.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:38 Uhr Fachkongress in Mainz: Hotelbranche kämpft Vor wenigen Minuten hat in Mainz der Deutsche Hotelkongress begonnen. Es geht um die Lage der Branche. Und um die ist es nach Angaben des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbands Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, nicht ganz so rosig bestellt. Immer mehr Betriebe in der Region müssten schließen. Welche Hotels besonders betroffen sind, fasst euch meine Kollegin Vanessa Siemers hier im Audio zusammen:

8:13 Uhr Das geschah an einem 18. Februar 2010: An einer Berufsschule in Ludwigshafen ersticht ein ehemaliger Schüler seinen früheren Lehrer - aus Wut über schlechte Noten. Wegen Mordes wird er zu 14 Jahren Haft verurteilt. 1984: Die 18-jährige Katarina Witt gewinnt in Sarajewo für die DDR olympisches Gold im Eiskunstlauf. 1965: Das westafrikanische Land Gambia wird von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen. Gambia ist das kleinste Land Afrikas. 1943: Die Geschwister Scholl werden verhaftet. Als Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" hatten sie gegen das Hitler-Regime gekämpft.

8:00 Uhr Organspende: Dominik wünscht sie die Widerspruchslösung In unserer Reihe "Zugehört" fragen wir euch, welche Themen auch bei dieser Bundestagswahl besonders wichtig sind. Für Dominik aus Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) war die Antwort klar: Er brauchte dringend ein Spenderherz und musste zweieinhalb Jahre auf den erlösenden Anruf warten. Dementsprechend wünscht er sich, dass die neue Bundesregierung die sogenannte Widerspruchslösung auf den Weg bringt - also dass jeder Mensch automatisch Organspenderin beziehungsweise Organspender wird, außer sie oder er lehnt das aktiv ab. Dominiks Geschichte seht ihr hier. Ihr findet dort auch ganz viele Infos rund um die Themen Organspende und Widerspruchslösung und was die Parteien darüber denken:

7:44 Uhr Kein Geld für Eishalle in Trier Ein Verein setzt sich in Trier seit langem dafür ein, dass in der Stadt eine neue Eishalle gebaut wird. Die alte Halle wurde 2009 wegen ihres kaputten Dachs geschlossen. Für eine Reparatur und den Weiterbetrieb war kein Geld da. Das Grundstück wurde laut Stadt mehrere Jahre für den Förderverein reserviert. Der sollte das Geld für eine neue Halle jedoch alleine aufbringen. Weil das bis zu einer vereinbarten Frist nicht geschehen ist, will die Stadt das Grundstück nun anderweitig nutzen. Ob sich der Verein davon entmutigen lässt und die Pläne für eine neue Eishalle komplett auf Eis legt, lest ihr hier: Trier Nach jahrelanger Planung Millionen-Projekt adé? Vorerst keine neue Trierer Eishalle Ein Verein setzte sich lange dafür ein, dass in Trier eine neue Eishalle gebaut wird. Die Stadt besitzt die dafür vorgesehene Fläche will sie nun aber anderweitig nutzen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 18.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

7:24 Uhr Quiz: Was wisst ihr über Zwergplanet Pluto? Direkt um 6 Uhr habe ich euch ein himmlisches Geschmäckle des heutigen Tickers angekündigt. Hier kommt ein kleiner Ausflug in die Welt der Astronomie: Wusstet ihr, dass die Menschheit noch gar nicht so lange über die Existenz des ehemaligen Planeten Pluto Bescheid weiß? Heute vor 95 Jahren wurde er von einem blutjungen Wissenschaftler entdeckt: dem damals 24-jährigen Clyde Tombaugh. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Roman Milert Dem armen Pluto war aber nur ein kurzes Dasein mit dem Status als Planet beschieden. Im Jahr 2006 wurde er zum Zwergplaneten degradiert. Nachdem man ihm so übel mitgespielt hat, soll der Himmelskörper heute, am Jahrestag seiner Entdeckung, zumindest mit einem kleinen Quiz gewürdigt werden. Folgende Frage geht raus an alle Hobby-Astronominnen und -Astronomen: Wie lange braucht der Pluto für eine Sonnenumrundung? 88 Tage 84 Jahre 248 Jahre irrelevant: 88 Tage

irrelevant: 84 Jahre

richtige Antwort: 248 Jahre Die gegebene Antwort ist Der Pluto hat eine Umlaufzeit von knapp 248 Erdenjahren. Der Merkur benötigt 88 Tage, um die Sonne zu umkreisen. Der Uranus braucht dafür rund 84 Jahre.

7:11 Uhr Update: Hauptbahnhof Kaiserslautern lahmgelegt Mittlerweile haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern ein paar mehr Infos zur gefundenen Fliegerbombe am Hauptbahnhof in Kaiserslautern: Die ist nämlich keine Bombe, sondern eine Mörsergranate aus dem zweiten Weltkrieg und wurde in der Nacht bei Baggerarbeiten in der Nähe der Gleise gefunden. Für die Menschen vor Ort macht das erstmal keinen Unterschied, denn der Hauptbahnhof Kaiserslautern ist zur Stunde fast komplett lahmgelegt. Ein Teil des Gebäudes und der Strecken ist von der Polizei gesperrt. Betroffen ist nach Auskunft der Bundespolizei vor allem die Strecke Saarbrücken-Mannheim. Hier können zurzeit gar keine Züge fahren. Das betrifft sowohl den Fernverkehr als auch die Regionalzüge. Reisende sollten sich vor Antritt der Reise also weiter im Internet informieren, ob ihr Zug fährt. Der Kampfmittelräumdienst wird sich am Morgen die Fundstelle anschauen und dann entscheiden, ob die Mörsergranate entschärft oder abtransportiert werden kann. Aktuelle Infos findet ihr in diesem Artikel: Kaiserslautern Nach Granatenfund am Hauptbahnhof Zugstrecke zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken wieder frei Am Hauptbahnhof Kaiserslautern war in der Nähe der Gleise eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde inzwischen abtransportiert. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 18.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:05 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt US-Außenminister Marco Rubio trifft in Saudi-Arabien erstmals seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Ein Gesprächsthema ist der Krieg in der Ukraine. Wie der Kreml mitteilt, geht es um eine Vorbereitung möglicher Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts und um ein Treffen der Präsidenten beider Länder. Der verstorbene, ehemalige Bundespräsident Horst Köhler wird am Vormittag in Berlin mit einem Staatsakt geehrt. Im Berliner Dom nehmen die Staatsspitze und politische Weggefährten Abschied. Köhler war von Juli 2004 bis Mai 2010 Bundespräsident, er starb am 1. Februar im Alter von 81 Jahren. Im baden-württembergischen Stutensee suchen Ermittler weiter nach der Ursache für eine Explosion, die gestern ein Haus zum Einsturz gebracht hatte. Der 73-jährige Hausbesitzer wurde verschüttet und nach sechs Stunden gerettet. Er erlag schließlich vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt die Klage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast gegen den Facebook-Konzern Meta. Künast verklagte das Unternehmen wegen eines Posts mit einem falschen Zitat. Sie fordert unter anderem 10.000 Euro Schmerzensgeld. Sendung am Di. , 18.2.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:55 Uhr Weniger Einsätze von Rettungshubschraubern in RLP Die fünf Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz weniger Einsätze geflogen. Die Maschinen mussten mehr als 7.900 mal starten - das ist ein Rückgang um fast zehn Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. Besonders oft hob der Helikopter in Wittlich ab: mehr als 1.750 Mal, gefolgt von den Hubschraubern in Koblenz, Imsweiler und Mainz. Die häufigsten Gründe waren Unfälle, Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Deutschlandweit wurden in Rheinland-Pfalz die zweitmeisten Einsätze geflogen - nach Bayern mit 12.015 Flügen. Sendung am Di. , 18.2.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:35 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Dass es in Kaiserslautern heute zu Verspätungen vor allem im Zugverkehr kommen könnte, habe ich ja schon berichtet. Deshalb nun zu euch, liebe Autofahrerinnen und Autofahrer: Weil ihr heute Morgen wertvolle Zeit durch Scheibenkratzen verlieren könntet, wollt ihr sicher nicht auch noch in einen Stau geraten. Ich empfehle euch daher einen Blick in unsere Verkehrsmeldungen. Kleiner Spoiler: Derzeit gibt es Behinderungen auf der A3 bei Ransbach-Baumbach sowie im Kreis Neuwied auf der Landesstraße zwischen Sankt Katharinen und Rothekreuz. Die ständig aktualisierten Details findet ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:26 Uhr Wahlarena im Ersten Laut dem aktuellsten Deutschlandtrend sind 13 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch unsicher, wen sie wählen - und weitere 18 Prozent wollen entweder derzeit nicht zur Wahl gehen oder sind noch unentschlossen, ob sie wählen gehen. Für die Kanzlerkandidaten von Union, Grünen und SPD sowie die Kanzlerkandidatin der AfD gab es gestern Abend in der ARD-Wahlarena noch einmal die Chance, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Falls ihr keine Zeit hattet, euch das anzuschauen, findet ihr hier die zusammenfassende Analyse der Sendung und lest, wer sich wie geschlagen hat. Hier im Liveblog könnt ihr alles en detail nachlesen . Sendung am Di. , 18.2.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:09 Uhr Weltkriegsbombe gefunden, Behinderungen in Kaiserslautern Achtung, aktuelle Meldung: Am Hauptbahnhof Kaiserslautern ist in der Nähe der Gleise eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. Wann genau, steht noch nicht fest. Reisende müssen sich nach Auskunft der Bahn heute den ganzen Tag über auf Behinderungen einstellen. Sie sollten vor Reiseantritt im Internet die Zugverbindung überprüfen . Zahlreiche ICE-Züge fallen heute komplett aus - unter anderem die Verbindung nach Paris. Wir halten euch über Tag auf dem Laufenden, was am Bahnhof in Kaiserslautern passiert. Sendung am Di. , 18.2.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:06 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Ehrlich gesagt gefällt mir das, was Wetterexperte Stefan Laps gestern Abend vorhergesagt hat: Kalt, aber sonnig, richtiger Winter eben. Aber für das Ende der Woche steht auch schon wieder ein krasser Temperaturwechsel an. Hier die Vorhersage: Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Bei welchen Projekten im Land wird Steuergeld verschwendet? Antworten darauf gibt Rechnungshofpräsident Marcel Hürter (SPD): Am Vormittag stellt er den aktuellen Jahresbericht in Mainz vor. Der Landesrechnungshof gilt als der "oberste Kassenprüfer" in Rheinland-Pfalz. Vor dem Landgericht Landau wird das Urteil gegen einen Mann erwartet, der im Oktober 2023 einem verurteilten Mörder aus der JVA Bruchsal zur Flucht verholfen haben soll. Der Gefangene war damals auf einem bewachten Ausgang in Germersheim in der Pfalz. Ein weiteres Verfahren wird heute wichrtig: Am Landgericht Koblenz ist Prozessauftakt wegen versuchten Mordes. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit einer Machete die Polizeidienststelle Linz (Kreis Neuwied) betreten zu haben. Sein Ziel soll gewesen sein, die Polizisten dort zu töten. Am Nachmittag wirds im Mainzer Landtag närrisch. Er soll von Kindertollitäten erobert werden. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hat gemeinsam mit dem Verband "Rheinische Karnevals-Korporationen e.V." (RKK) zu dem traditionellen Treffen eingeladen.